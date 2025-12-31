weather schneeregen
  Ehrenamt im Saalekreis: Torsten Fritzsche engagiert sich vielfältig in seinem Heimatort Farnstädt

Ehrenamt im Saalekreis Torsten Fritzsche engagiert sich vielfältig in seinem Heimatort Farnstädt

Der 42-Jährige ist ehrenamtlich beim Sportverein Blau-Weiß Farnstädt, bei der Freiwilligen Feuerwehr Farnstädt und im Gemeinderat tätig. Für seinen Einsatz wurde er im Dezember 2025 vom Landkreis Saalekreis ausgezeichnet.

Von Anke Losack 31.12.2025, 10:00
Beim SV Blau-Weiß Farnstädt ist Torsten Fritzsche stellvertretender Vereinsvorsitzender.
Beim SV Blau-Weiß Farnstädt ist Torsten Fritzsche stellvertretender Vereinsvorsitzender. (Foto: A. Losack)

Farnstädt/MZ. - Torsten Fritzsche engagiert sich ehrenamtlich in seinem Heimatort Farnstädt auf vielfältige Weise: sowohl im Sport beim Verein Blau-Weiß Farnstädt als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und ihrem Förderverein sowie in der Kommunalpolitik als Gemeinderatsmitglied.