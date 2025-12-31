Der 42-Jährige ist ehrenamtlich beim Sportverein Blau-Weiß Farnstädt, bei der Freiwilligen Feuerwehr Farnstädt und im Gemeinderat tätig. Für seinen Einsatz wurde er im Dezember 2025 vom Landkreis Saalekreis ausgezeichnet.

