Zusätzlich zu ihren Kursen im Töpfern und Filzen in Querfurt bietet Catrin Beck nun erstmals auch einen Töpferkurs in ihrer Werkstatt in Obhausen an.

Obhausen/MZ - „Ich freue mich schon riesig“, sagt Catrin Beck, Inhaberin des Geschäfts „CreativTrends“, mit Blick auf den 11. Juni. Ab dem Tag bietet sie erstmals Kurse im Töpfern und Filzen in ihrem Atelier in Obhausen an – und das zusätzlich zu den Kursen, die sie schon seit Längerem mit Schülern und Privatgruppen in der Kreativwerkstatt im Möbelhaus ihrer Eltern in der Merseburger Straße in Querfurt durchführt. „In Querfurt bleibt alles so wie es ist“, betont Beck.