Das Veterinäramt des Saalekreises rettete Ende 2024 gut 130 verwahrloste Tiere aus einer Hundepension bei Bad Lauchstädt. Deren Betreiberin ist nun teils erfolgreich gegen ein früheres Urteil vorgegangen. Doch bald droht ihr neues Ungemach. Von den geretteten Hunden gibt es derweil gute Nachrichten.

Halle/Bad Lauchstädt/MZ. - Das Amtsgericht Halle hat die Strafe gegen eine verurteilte Tierquälerin aus Bennstedt im Saalekreis abgemildert. Die Hundecoachin, die im Vorjahr für Schlagzeilen sorgte, als das Veterinäramt des Saalekreis fast 130 großteils verwahrloste Tiere aus einer von ihr betriebenen vermeintlichen Hundepension bei Bad Lauchstädt rettete, war gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts aus dem März vorgegangen.