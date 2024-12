Einer von fast 100 Hunden, die Veterinäramt und Helfer vom Gelände in Bad Lauchstädt holten. Im Salzatal stellten die Behörden sechs Tiere sicher.

Bad Lauchstädt/MZ. - Der kleine Mischling schaut immer wieder neugierig durch die Stäbe des Bauzauns, die sein Revier begrenzen. Auf der anderen Seite ist am Mittwochmorgen viel Betrieb. Auf den Betonplatten vor der eingestürzten Baracke an einer Landesstraße bei Bad Lauchstädt haben mehr als ein Dutzend Autos geparkt. In langen Reihen stehen Transportboxen bereit. Mitarbeiter vom Veterinäramt des Kreises, des städtischen Ordnungsamtes, der Polizei und zahlreicher Tierheime warten auf ihren Einsatz. Sie sind gekommen, um den Mischling und Dutzende andere Hunde zu retten, die auf dem weitläufigen, verwilderten Gelände ein unwürdiges Dasein fristen.