Merseburg
  4. Unglück in Merseburg: Mann aus Merseburg im Koma - So kam es zu schwerem Unfall an der B91

MZ hat recherchiert, was der Grund dafür war, dass ein Mann nachts an der B 91 angefahren und durch die Luft geschleudert wurde. Die Polizei hat ziemlich eindeutige Ermittlungsergebnisse.

Von Undine Freyberg 25.08.2025, 15:42
An dieser Kreuzung wurde der Mann von einem Auto erfasst.
An dieser Kreuzung wurde der Mann von einem Auto erfasst. (Foto: Marvin Matzulla)

Merseburg/MZ. - Sind Merseburgs Kreuzungen zu gefährlich? Muss hier dringend etwas getan werden? Der Mann, der bei einem Unfall auf der B 91 in der Nacht zum 16. August schwer verletzt wurde, liegt nach MZ-Informationen derzeit im Koma.