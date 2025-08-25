MZ hat recherchiert, was der Grund dafür war, dass ein Mann nachts an der B 91 angefahren und durch die Luft geschleudert wurde. Die Polizei hat ziemlich eindeutige Ermittlungsergebnisse.

Mann aus Merseburg im Koma - So kam es zu schwerem Unfall an der B91

An dieser Kreuzung wurde der Mann von einem Auto erfasst.

Merseburg/MZ. - Sind Merseburgs Kreuzungen zu gefährlich? Muss hier dringend etwas getan werden? Der Mann, der bei einem Unfall auf der B 91 in der Nacht zum 16. August schwer verletzt wurde, liegt nach MZ-Informationen derzeit im Koma.