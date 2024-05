Die Chemiestadt feierte am Wochenende ihr Sommerfest auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Welcher Aufwand dahintersteckt und wie sich Vereine präsentiert haben.

Leuna/Bad Dürrenberg/MZ. - Für die Leunaer gab es am Wochenende auf der Landesgartenschau (Laga) einen gesonderten Einlass. Denn die Chemiestadt hat ihr Sommerfest auf dem Laga-Gelände in Bad Dürrenberg gefeiert. Und alle Leunaer konnten aus diesem Anlass Freikarten für das Wochenende bekommen. Das wurde gut angenommen. Gut 4.000 Freikarten hatte die Stadtinformation schon im Vorfeld ausgegeben. Kurzentschlossene hatten die Möglichkeit, gegen Vorlage eines Ausweisdokuments direkt vor Ort noch ihre Freikarten zu ergattern. Bereits am Samstagmittag war die Zahl der ausgegebenen Karten auf 4.500 angestiegen.

Auf dem Gelände hatte die Stadt Leuna ein Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Comedy und mehr organisiert, an dem sich auch einige Vereine aus Leuna beteiligten. Außerdem hatten Vereine aus dem Stadtgebiet die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Acht Vereinsstände waren entlang des Gradierwerks aufgebaut, darunter waren unter anderem der TSV Leuna, die Naturfreunde Deutschlands und der Rassegeflügelzuchtverein Kötschlitz.

Einlass für die Leunaer auf der Landesgartenschau Bad Dürrenberg (Foto: Katrin Sieler)

„Ich finde es richtig toll. Man kommt mit den Leuten leicht ins Gespräch“, sagt Uta Thiel vom Heimat- und Geschichtsverein Zöschen, der ebenfalls vertreten war. Sie habe schon viele Besucher aus Leuna angetroffen. Aber auch Laga-Gäste, die nicht aus der Chemiestand kommen, seien interessiert. Am Stand des Vereins konnten Besucher zum Beispiel ein kleines Leuna-Quiz machen und für Kinder gab es Eierlauf. Uta Thiel findet die Idee der Stadt Leuna gut, ihr Sommerfest auf der Laga zu feiern. „Das muss man nutzen.“

Auch die erste Kuchenkönigin Peggy Bransdor, die vergangenes Jahr beim traditionellen Kuchenessen in Zöschen gekrönt wurde, war mit vor Ort. Natürlich hatte sie auch selbstgebackenen Kuchen dabei. Das kam bei den Laga-Besuchern bestens an: Bereits nach eineinhalb Stunden waren alle fünf Bleche, die die Majestät vorbereitet hatte, leer.

Eine flüssige Kostprobe gab es am Stand des Vereins „Johannesbierfest Zweimen“. Der Vorsitzende Wilfried Jacobi schenkte das Johannesbier, das der Verein in der Brauerei in Röglitz brauen ließ, aus. Außerdem zeigten die Mitglieder, wie die Eichenlaubkränze gebunden werden, die traditionell zum Johannesbierfest an die Tür jedes Hauses im Dorf gehangen werden. Das Sommerfest auf der Laga sei eine schöne Gelegenheit, um sich auch außerhalb der Stadt Leuna als Verein präsentieren zu können, findet Jacobi.

Die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Zöschen sowie Kuchenkönigin Peggy Bransdor hatten viel Spaß auf der Laga. (Foto: Laura Rivera)

Die Veranstaltung außerhalb des eigenen Stadtgebiets auf der Landesgartenschau zu organisieren, sei mit viel Aufwand verbunden gewesen, sagt Gerrit Sandmann, der bei der Leunaer Stadtverwaltung für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Sein Tag begann am Samstag bereits um 7.30 Uhr. Im Januar hätten die Planungen für das Fest begonnen. Im Vorfeld habe es viele Dinge zu klären gegeben, etwa wie die Vereine mit ihren Sachen auf das Gelände kommen. Auch musste die Stadt aufgrund der zu erwartenden höheren Besucherzahlen eigenes Sicherheitspersonal mitbringen. „Wir rechnen am Wochenende je Laga-Tag mit insgesamt 7.000 Besuchern“, so Sandmann. Die Stadt Leuna habe rund 30 Sicherheitskräfte engagiert, die zusätzlich zum Sicherheitspersonal der Laga im Einsatz waren. Neben den vielen Leunaern waren auch Delegationen der drei Partnerstädte von Leuna angereist, die unter anderem eine Führung über das Laga-Gelände bekamen.

Laga-Geschäftsführer Michael Steinland begrüßt, dass die Stadt Leuna ihr Sommerfest dieses Jahr auf die Laga gelegt hat. „Auch wenn es die Landesgartenschau Bad Dürrenberg ist, verstehen wir uns als Gartenschau der Region.“ Daher sei es schön, wenn sich auch die anliegenden Städte und Gemeinden präsentieren. Das tun neben Leuna auch weitere Kommunen, allerdings nicht in der Größenordnung wie die Chemiestadt.