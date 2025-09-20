Tradition trifft Leidenschaft Tag des Handwerks: Was Handwerker aus dem Saalekreis an ihren Berufen fasziniert

Am 20. September ist der bundesweite Tag des Handwerks. Aus diesem Anlass stellt die MZ vier Handwerker aus dem Saalekreis und ihre Betriebe vor. Seit wann ihre Betriebe bestehen und wie sie zu ihren Berufen gekommen sind.