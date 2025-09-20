Tradition trifft Leidenschaft Tag des Handwerks: Was Handwerker aus dem Saalekreis an ihren Berufen fasziniert
Am 20. September ist der bundesweite Tag des Handwerks. Aus diesem Anlass stellt die MZ vier Handwerker aus dem Saalekreis und ihre Betriebe vor. Seit wann ihre Betriebe bestehen und wie sie zu ihren Berufen gekommen sind.
20.09.2025, 06:00
Saalekreis/MZ. - Brot und Brötchen war nie so sein Ding. Das Backen und Dekorieren von Torten dann doch schon deutlich eher. Daher entschloss sich Norman Schindler im vergangenen Jahr, sein eigenes Geschäft 'Schindler“s Tortenmanufaktur' in Bad Lauchstädt zu eröffnen.