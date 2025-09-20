weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Tradition trifft Leidenschaft Tag des Handwerks: Was Handwerker aus dem Saalekreis an ihren Berufen fasziniert

Am 20. September ist der bundesweite Tag des Handwerks. Aus diesem Anlass stellt die MZ vier Handwerker aus dem Saalekreis und ihre Betriebe vor. Seit wann ihre Betriebe bestehen und wie sie zu ihren Berufen gekommen sind.

Von Sebastian Meyer 20.09.2025, 06:00
Norman Schindler hat sich in Bad Lauchstädt mit seinem Betrieb „Schindler's Tortenmanufaktur“ seinen Traum erfüllt.
Norman Schindler hat sich in Bad Lauchstädt mit seinem Betrieb „Schindler's Tortenmanufaktur“ seinen Traum erfüllt. (Foto: Sebastian Meyer)

Saalekreis/MZ. - Brot und Brötchen war nie so sein Ding. Das Backen und Dekorieren von Torten dann doch schon deutlich eher. Daher entschloss sich Norman Schindler im vergangenen Jahr, sein eigenes Geschäft 'Schindler“s Tortenmanufaktur' in Bad Lauchstädt zu eröffnen.