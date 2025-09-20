Schaden ist zwar repariert, aber Bereich muss noch umfahren werden

Alsleben/MZ/sus - Alsleben/MZ/sus. Einige Stunden ohne Wasser waren in dieser Woche Kunden der Midewa in Alsleben. Konkret betraf es Anwohner der Naundorfer Straße und Bergstraße. Grund war ein Rohrbruch, wie der Versorger Midewa mitteilt. Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, sei der Rohrbruch gemeldet worden, so Nancy Föhse, Assistentin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Es stand Wasser auf der Straße. Feuerwehr und Ordnungsamt sind mit unseren Kollegen an Ort und Stelle gewesen, um sich die Situation anzuschauen.“