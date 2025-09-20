weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Die Vorbereitungen laufen: Neues vom Halloweenhof: Gaterslebener Feuerwehr bereitet das Grusel-Event des Jahres vor

Von Regine Lotzmann Aktualisiert: 20.09.2025, 09:57
Ralf Jungtorius und Kristin Thümler präsentieren die neueste Halloweenhof-Kreation: einen Pranger für Erinnerungsfotos.
Ralf Jungtorius und Kristin Thümler präsentieren die neueste Halloweenhof-Kreation: einen Pranger für Erinnerungsfotos. (Foto: Regine Lotzmann)

Gatersleben/MZ - „Kotzi“, das Gerippe mit Feuerwehrhelm auf und Schutzweste an, das mitten in einem verstrahlten Atommüll-Fass steckt, ist schon in die Garage der Gaterslebener Feuerwehr eingezogen. Hier wird bereits seit Anfang September gewerkelt und gehämmert, geschraubt und dekoriert – muss die Gruselstrecke des Halloweenhofes doch bis Ende Oktober fertig sein.