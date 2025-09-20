In einem Bus kam es in Höhe Rothenschirmbach in der Nacht zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Rothenschirmbach/MZ - In einem Bus kam es in Rothenschirmbach Samstag kurz nach 0 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Wie die Polizei den Vorfall schilderte, habe in der weiteren Folge ein Beteiligter im Alter von 47 Jahren einen Schlag mit einem Bierkrug auf den Kopf erhalten. Der Mann erlitt eine Platzwunde und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Beschuldigte verließ vor Eintreffen der Beamten den Tatort. Die Ermittlungen dauern an.