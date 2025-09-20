Polizei schätzte den Eröffnungstag der Eisleber Wiese als friedlich ein. Es gab dennoch einige Verstöße, die geahndet wurden. Welche das waren.

Der Start der Eisleber Wiese verlief ohne große Vorkommnisse.

Eisleben/MZ - Der Start der Eislebener Wiese am gestrigen Freitag bis Samstagnacht verlief friedlich und ohne größere Vorkommnisse. Eine geringe Anzahl von Strafanzeigen wie beispielsweise ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Inverkehrbringen von Falschgeld, das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Diebstahl wurden erstattet.