Nach Fusion zweier Kirchenkreise Superintendentin des neuen Kirchenkreises Saale-Unstrut in Merseburg feierlich eingeführt
Am Sonntag ist Tanja Pilger-Janßen, Superintendentin des neuen evangelischen Kirchenkreises Saale-Unstrut, im Dom Merseburg in ihren geistlichen Dienst eingeführt worden. Regionalbischof Schneider betonte, dass sich die Erwartungen an die neue Superintendentin mit Blick auf den nun größeren Kirchenkreis neu justieren müssten.
Aktualisiert: 26.01.2026, 01:06
Merseburg/MZ. - Im gut gefüllten Merseburger Dom wurde am Sonntag die Superintendentin des neuen Evangelischen Kirchenkreises Saale-Unstrut, Tanja Pilger-Janßen, in ihren geistlichen Dienst eingeführt. Seit dem 1. Januar hat Pilger-Janßen, die zuvor Pfarrerin in Berlin war und nun in Naumburg wohnt, das Amt bereits inne. Der neue Kirchenkreis ist fusioniert aus den beiden Kirchenkreisen Naumburg-Zeitz und Merseburg.