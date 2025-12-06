Bei Zöschen im Saalekreis entsteht einer der aufwendigsten Abschnitte des Suedostlinks. Der Tunnel unter Luppe und Naturschutzgebiet soll ab 2026 die schweren Stromkabel aufnehmen.

Suedostlink: Tunnelbau bei Zöschen läuft – Start für die nächsten 600 Meter

Blick in die Startgrube: Hier beginnt der 600 Meter lange Tunnel. Arbeiter holen mit einem kleinen Transporter aktuell die Bohrtechnik aus der Röhre.

Zöschen/MZ. - Nein, Zöschen bekommt keinen Metroanschluss. Auch wenn die zylindrischen Gruben mit je etwa zehn Metern Durchmesser nahe des Sportplatzes an einschlägige Baustellen aus Metropolen erinnern. Und vom Grund führt tatsächlich auch eine Röhre in die Erde. Doch das Fahrzeug, das beladen mit zwei Bauarbeitern und Rohren aus der Öffnung kommt, hat allenfalls die Ausmaße einer Grubenbahn. Nein, hier nahe des Ufers des Raßnitzer Sees wird für ein Großprojekt der Energiewende gebohrt: den Suedostlink.