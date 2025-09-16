weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. B181 bei Günthersdorf fertig: Ikea und Nova erleichtert, Baustelle beendet

Zwei Monate früher fertig Bauarbeiten auf B181 in Günthersdorf abgeschlossen: Anliegende Händler können aufatmen

Nach einem Jahr Bauarbeiten auf der B181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze zu Sachsen ist die Straße nun zwei Monate früher als geplant fertiggestellt. Für Händler wie Ikea und das Einkaufszentrum Nova bedeutet das eine spürbare Erleichterung – und die Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft.

Von Sebastian Meyer Aktualisiert: 16.09.2025, 10:40
Die Bundesstraße B181 zwischen Günthersdorf und Leipzig ist wieder frei, sogar zwei Monate früher als gedacht. Vor allem Kunden von Nova und Ikea kommen nur wieder leichter hin und wieder weg. 
Die Bundesstraße B181 zwischen Günthersdorf und Leipzig ist wieder frei, sogar zwei Monate früher als gedacht. Vor allem Kunden von Nova und Ikea kommen nur wieder leichter hin und wieder weg.  (Foto: Katrin Sieler)

Günthersdorf/MZ. - Vor etwa einem Jahr starteten die Bauarbeiten auf der B181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze zu Sachsen. Über fünf Bauabschnitte wurde die Fahrbahn samt Leitplanken auf dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt saniert.