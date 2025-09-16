Zwei Monate früher fertig Bauarbeiten auf B181 in Günthersdorf abgeschlossen: Anliegende Händler können aufatmen

Nach einem Jahr Bauarbeiten auf der B181 zwischen Günthersdorf und der Landesgrenze zu Sachsen ist die Straße nun zwei Monate früher als geplant fertiggestellt. Für Händler wie Ikea und das Einkaufszentrum Nova bedeutet das eine spürbare Erleichterung – und die Hoffnung auf ein starkes Weihnachtsgeschäft.