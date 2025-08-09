Autofahrer können aufatmen: Die Zufahrt zum Nova-Einkaufszentrum wird nach monatelangen Bauarbeiten auf der B 181 wieder einfacher. Mit dem Abschluss des vierten Bauabschnitts entfällt in der kommenden Woche die bisherige Ampelregelung und der Verkehr ist wieder beidseitig möglich. Bis September sollen die Bauarbeiten vermutlich komplett abgeschlossen sein.

Baufortschritt auf der B 181 in Günthersdorf: Zufahrt zum Nova zeitnah wieder offen

Ab nächster Woche wird die Ampelanlage auf Höhe der Aral-Tankstelle an der B 181 in Günthersdorf wieder verschwinden.

Güntersdorf/MZ. - Noch steht schweres Gerät auf der B 181 in Günthersdorf . Der Verkehr – auf der Fahrbahn aus Richtung Merseburg kommend – ist lahm gelegt, während auf der anderen Fahrbahn aus Richtung Leipzig einspuriger Verkehr in beide Richtungen läuft. Verkehrsampeln auf Höhe der Abfahrt zur Aral-Tankstelle regeln den Verkehr. Eine Stelle, die in den letzten Monaten vor allem bei Autofahrern aus Richtung Ikea und Nova kommend für Frust gesorgt hatte. Das soll nun zeitnah ein Ende haben.