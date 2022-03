Stichwahl: An diesem Sonntag entscheidet sich, wer neuer Oberbürgermeister in Merseburg wird

Erneut geht es in der Kreisstadt des Saalekreises an die Urne. Die wahlberechtigten Bürger von Merseburg sind aufgerufen, den neuen Oberbürgermeister zu wählen. In der Stichwahl sind: CDU-Kreisvorsitzender Michael Hayn und Einzelbewerber Sebastian Müller-Bahr.

Merseburg/MZ - An diesem Sonntag, sind die Einwohner von Merseburg aufgerufen, über ihren neuen Oberbürgermeister abzustimmen. In die Stichwahl haben es die beiden Kandidaten Michael Hayn (CDU) und Sebastian Müller (Einzelbewerber) geschafft. Der derzeitige Amtsinhaber Jens Bühligen (CDU) tritt nicht noch einmal an. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die MZ berichtet am Abend live vom Wahlausgang.

Vor zwei Wochen, am 13. März, hatten die Stimmberechtigten noch die Wahl zwischen vier Kandidaten. Damals hatte es auch Bürgermeisterwahlen in vier anderen Städten im Saalekreis gegeben. In Bad Lauchstädt gewann Amtsinhaber Christian Runkel (CDU) mit 64,95 Prozent der Stimmen. Auch in Bad Dürrenberg konnte der amtierende Bürgermeister punkten, Christoph Schulze (CDU) überzeugte 77 Prozent der Wähler. Amtsinhaber Steffen Schmitz holte in Braunsbedra die meisten Stimmen, er kam auf 56,2 Prozent. In Leuna überzeugte ebenfalls ein CDU-Kandidat, Michael Bedla holte 66,9 Prozent der Stimmen.