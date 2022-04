OB Jens Bühligen hat immer Merseburg im Kopf

Jens Bühligen am neuen Stadtmodell aus Bronze, das neben der Stadtkirche steht. Noch gut fünf Monate ist Bühligen Oberbürgermeister von Merseburg. Dann wechselt er zur Gebäudewirtschaft.

Merseburg/MZ - Aktuell ist Jens Bühligen nicht nur der Oberbürgermeister von Merseburg. Der 55-jährige CDU-Mann ist auch der amtierende Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsgesellschaft. Zur OB-Wahl am 13. März tritt er nicht noch einmal an. Im Sommer wird er also im Rathaus Platz für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin machen. Er selbst wird dann sehr wahrscheinlich sowohl ordentlicher Geschäftsführer der Merseburger Gebäudewirtschaft als auch einer von zwei Geschäftsführern der neuen Wasser und Service GmbH sein.