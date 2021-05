Stefanie Müller: Merseburgerin wird Professorin in den USA

Merseburg - Für Stefanie Müller aus Merseburg wird 2017 ein spannendes Jahr voller neuer Herausforderungen: Ab Januar tritt die 29-jährige Informatikerin am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA eine Junior-Professur an.

Für Stefanie Müller aus Merseburg wird 2017 ein spannendes Jahr voller neuer Herausforderungen: Ab Januar tritt die 29-jährige Informatikerin am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA eine Junior-Professur an. Das teilte das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI) mit, an dem sie im Dezember ihre Doktorarbeit mit der höchsten Note Summa cum laude abgeschlossen hat.

Im Fachbereich Informatik führt das MIT regelmäßig internationale Rankings an. Für Müller erfülle sich mit der Berufung an die Elite-Universität ein Traum: „Nun kann ich mein eigenes Forschungslabor aufbauen und mit internationalen Spitzenforschern an neuen technischen Entwicklungen arbeiten“, so Müller. Sie setzte sich im Bewerbungsverfahren für die Junior-Professur an der Fakultät „Electrical Engineering & Computer Science“ des MIT gegen hunderte Mitbewerber durch. Der Fokus von Müllers Forschung liegt auf der Interaktion von Mensch und Maschine. Ihre Projekte widmen sich der Frage, wie der 3D-Druck in den Alltag integriert werden kann. (mz)