220 Freiwillige pro Wahl gesucht Stadt Merseburg sucht ab sofort Wahlhelfer für Landratswahl und Landtagswahl 2026

Wer im kommenden Jahr in Merseburg Wahlhelfer bei der Landratswahl beziehungsweise den Landtagswahlen sein möchte, kann sich ab sofort bei der Stadt melden. Pro Wahltermin braucht die Stadt rund 220 Freiwillige. Die Stadtverwaltung spricht gezielt auch diejenigen an, die noch nie Wahlhelfer waren.