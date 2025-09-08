Spiele, Musik und jede Menge Mitmachangebote: An der Marina Mücheln erlebten Kinder und Familien beim Kreisfamilientag einen besonderen Tag. Zahlreiche Stände, Bühnenauftritte und ein prominenter Besuch sorgten für ein buntes Programm und strahlende Gesichter.

Spiel und Spaß an der Marina Mücheln: Leuchtende Kinderaugen beim 8. Kreisfamilientag

Der Auftritt von „Rudi“ dem Raben war ein besonderer Höhepunkt für die Kinder.

Mücheln/MZ. - Kinder und Familien erlebten am Samstag einen ganz besonderen Tag an der Marina Mücheln. Dort fand der 8. Kreisfamilientag, veranstaltet vom Saalekreis und dem lokalen Bündnis für Familie, statt. Von Bogenschießen über Dosenwerfen bis hin zum Hüpfen auf einer Hüpfburg gab es an der Marina zahlreiche Angebote für Kinder, um aktiv zu werden.