So günstig wird Bürgerstrom durch Agri-PV in Krumpa

Die Investoren des geplanten Agri-PV-Projekts in Krumpa legten erstmals Zahlen zum geplanten Bürgerstromtarif vor.

Mücheln/Braunsbedra/MZ. - Zum geplanten landesweit größten Agri-Photovoltaik-Projekt des Landwirtschaftsbetriebs AVG Mücheln in Krumpa und Großkayna legte AVG-Geschäftsführer Carl-Philipp Bartmer gegenüber der MZ erstmals konkrete Zahlen für den vorgesehenen Bürgerstromtarif vor. Den will die AVG in Braunsbedra und Mücheln sowie ihren jeweiligen Ortsteilen anbieten.