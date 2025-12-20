Merseburgs Rat hat den Haushalt für die nächsten zwei Jahre beschlossen. Vor allem die neue Schwimmhalle und der neue Betriebshof sorgen für eine rekordverdächtige Investitionssumme. Warum ab 2026 aber erst mal nur wenige Projekte begonnen werden dürfen und wann die neue Schwimmhalle stehen könnte.

Haushalt 2026/27 beschlossen: Hier will die Stadt Merseburg in den nächsten zwei Jahren investieren

Nicht nur die Schwimmhalle weist Lecks auf, auch der Haushalt der Stadt Merseburg für die kommenden zwei Jahre.

Merseburg/MZ. - Er sei dafür heute schon ein bisschen gehänselt worden, sagte Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) scherzhaft in der letzten Sitzung des Merseburger Rats für 2025. Gemeint war, dass er seine finale Rede im Rahmen der Haushaltsdebatte 2026/27 am Donnerstag vom Zettel ablas, statt wie sonst frei zu sprechen. „Das mache ich immer dann, wenn mir jede einzelne Aussage besonders wichtig ist“, begründete der OB.