Energiewende im Saalekreis Solarpark Gatterstädt/Osterhausen: Einer der Großen im Land

Ein Hamburger Unternehmen plant zwischen Querfurt und Eisleben einen der größten Solarparks in Sachsen-Anhalt. Die Genehmigungsverfahren in den Städten im Saalekreis und Mansfeld-Südharz rücken voran. Der Investor hofft noch dieses Jahr auf grünes Licht – doch bauen will er erst später.