Um den Wochenmarkt und somit die Innenstadt wieder attraktiver zu machen, will die Stadt Merseburg ihn komplett neu aufstellen. Ideen gibt es viele: rotierendes System mit Nachbarkommunen, Abendmärkte, gar Musikmärkte. Doch bis zur möglichen Umsetzung könnte es noch dauern. Wie hier der Stand ist.

Von Luise Mosig 14.02.2026, 09:00
Aktuell betreibt die Marktgilde den Wochenmarkt in Merseburg. Die Stadt will das aber wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Merseburg/MZ. - Dass die Stadt Merseburg in Erwägung zieht, die Ausrichtung ihres Wochenmarkts wieder in eigene Hände zu nehmen, ist schon länger bekannt. Aktuell organisiert nach wie vor die private Marktgilde im Auftrag der Stadt den Merseburger Wochenmarkt, der dienstags und donnerstags auf dem Entenplan stattfindet.