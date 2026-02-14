Stadt will Kooperation mit anderen Kommunen So steht es um die Pläne für den Wochenmarkt in Merseburg
Um den Wochenmarkt und somit die Innenstadt wieder attraktiver zu machen, will die Stadt Merseburg ihn komplett neu aufstellen. Ideen gibt es viele: rotierendes System mit Nachbarkommunen, Abendmärkte, gar Musikmärkte. Doch bis zur möglichen Umsetzung könnte es noch dauern. Wie hier der Stand ist.
14.02.2026, 09:00
Merseburg/MZ. - Dass die Stadt Merseburg in Erwägung zieht, die Ausrichtung ihres Wochenmarkts wieder in eigene Hände zu nehmen, ist schon länger bekannt. Aktuell organisiert nach wie vor die private Marktgilde im Auftrag der Stadt den Merseburger Wochenmarkt, der dienstags und donnerstags auf dem Entenplan stattfindet.