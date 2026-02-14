Handwerksbetrieb mit Tradition 24-Jähriger übernimmt Tischlerei im Saalekreis
Die Tischlerei Prinz in Nemsdorf-Göhrendorf bleibt in der Familie: Der junge Tischlermeister Niklas Prinz hat den Handwerksbetrieb übernommen und leitet ihn nun in der vierten Generation. Welche Pläne Niklas Prinz hat.
Nemsdorf-Göhrendorf/MZ. - Bereits mit 20 Jahren konnte sich Niklas Prinz aus Nemsdorf-Göhrendorf Tischlermeister nennen. Jetzt, vier Jahre später, ist er auch Geschäftsführer. Er hat den Familienbetrieb, die Tischlerei Prinz in Nemsdorf, übernommen und leitet diese nun in vierter Generation.