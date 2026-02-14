Viel Schneematsch, eisiges Tauwetter und eine nächtliche 40‑Kilometer-Passage ohne Einkehr: Der 55. Südharz-Hunderter verlangte den fünf Teilnehmern alles ab – und bot zugleich seltene Naturmomente wie einen komplett gefrorenen Süßen See.

Schneematsch, Kälte, 100 Kilometer: Der 55. Südharz-Hunderter fordert Wanderer wie selten zuvor

Wegen dieser und anderer Wegeverhältnisse geht der 55. Südharz-Hunderter als „Schneematsch-Hunderter“ in die Geschichte der Veranstaltung ein.

Nordhausen/Sangerhausen/Halle/MZ. - Es gab Eis-Hunderter, Kälte-Hunderter, Schnee- und Sturm-Hunderter – je nach den besonders auffälligen Wettererscheinungen. Die 55. Ausgabe der seit zwei Jahrzehnten regelmäßig stattfindenden Langstreckenwanderung „Südharz-Hunderter“ war hauptsächlich von viel Schneematsch geprägt.