Der Rückgang der Geburten macht sich inzwischen auch in den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Allstedt bemerkbar. In einigen Kitas nimmt die mangelnde Auslastung bedrohliche Ausmaße an.

Von Grit Pommer 14.02.2026, 10:08
Eine leere Garderobe in einer Kita.
Eine leere Garderobe in einer Kita. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Allstedt/MZ. - Es ist eine Tabelle, die alarmierend wirkt. Nicht nur, weil einige Kästchen schon flammend rot gefärbt sind. Die Einheitsgemeinde Allstedt hatte sich vom Jugendamt des Landkreises eine Übersicht mit der durchschnittlichen Auslastung der Kindertagesstätten im Jahr 2025 zuschicken lassen.