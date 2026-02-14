Eine fünfstellige Zahl von Zwangsarbeitern lebte in der NS-Zeit im südlichen Harz. Wie viele es genau waren, weiß niemand. Einge Lager waren riesig - so wie in Rottleberode. Teil 2 der Serie zur Zwangsarbeit in Mansfeld-Südharz.

Vier Stunden marschiert, zwölf Stunden gearbeitet - So sah der Alltag im KZ-Außenlager Rottleberode aus

Rottleberode/MZ. - Eines der größten Zwangsarbeiterlager mit mindestens 1.000 Gefangenen im damaligen Landkreis Sangerhausen lag in Rottleberode - und es hing eng mit dem benachbarten KZ-Außenlager in Stempeda zusammen. Rottleberode wurde von der SS als Projekt „A5“ oder auch als „Heinrich“ bezeichnet, Stempeda als „B4“. Bei beiden Projekten ging es um ein Ziel: Rüstungsbetriebe sollten unter Tage verlagert und damit vor alliierten Bombenangriffen geschützt werden.