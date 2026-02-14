Aken Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn wählt große Worte zum Start der Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Köthen und Aken. 400.000 Euro werden investiert.

Mit Video: Wiederbelebung der Bahnstrecke nach Köthen - „Ein historischer Tag für Aken“

Nicht nur am Bahnübergang in Trebbichau laufen die Arbeiten an der Strecke Köthen – Aken, sondern auch an der Taube-Brücke in Aken.

Aken/Trebbichau/mz. - So richtig passt das schon seit längerer Zeit nicht mehr mit den diversen Bauarbeiten in und um Aken. Immer dann, wenn Spatenstiche oder Übergaben anstehen, öffnet der Himmel seine Schleusen, als hätte er das alles nicht gewollt, was da gerade passiert. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.