Bauarbeiten sind gestartet Mit Video: Wiederbelebung der Bahnstrecke nach Köthen - „Ein historischer Tag für Aken“
Aken Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn wählt große Worte zum Start der Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Köthen und Aken. 400.000 Euro werden investiert.
Aktualisiert: 14.02.2026, 10:55
Aken/Trebbichau/mz. - So richtig passt das schon seit längerer Zeit nicht mehr mit den diversen Bauarbeiten in und um Aken. Immer dann, wenn Spatenstiche oder Übergaben anstehen, öffnet der Himmel seine Schleusen, als hätte er das alles nicht gewollt, was da gerade passiert. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.