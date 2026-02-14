Nachdem Konflikte an einer Dessauer Förderschule eskaliert sind, ist die Situation verfahren: Das Landesschulamt sieht die Vorwürfe „offensichtlich unbegründet“. Die Eltern fürchten weitere Übergriffe durch eine Pädagogische Mitarbeiterin. Was ist der Ausweg? Der Versuch einer Aufarbeitung.

Kinder sind seit zwei Monaten nicht in der Schule - „Niemand half uns, niemand hörte richtig zu“

Sind in Sorge: Zoey (Mitte) und Jessi Millner mit ihrem Lebensgefährten Philipp Christ.

Dessau/MZ. - Die Wut war groß, als Mitte Januar ein Protestzug durch Dessau zog. Eltern werfen einer Pädagogischen Mitarbeiterin der Pestalozzischule, einer Förderschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten, Übergriffe auf Schüler vor. Sie schalteten Influencer ein, der Konflikt eskalierte und wurde bundesweit bekannt.