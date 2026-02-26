Doppelt so viele Plätze für Kita-Kinder So sollen Hort und Kita der Evangelischen Schulstiftung in Merseburg künftig aussehen

Hort und Kita der Evangelischen Schulstiftung in der Merseburger Lessingstraße werden abgerissen und neu gebaut. Diesen Sommer soll es losgehen. Welche besonderen Räume die neue Einrichtung haben soll, wann sie fertig sein soll und welche Neuerung es dann in der Betreuung geben wird.