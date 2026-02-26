Doppelt so viele Plätze für Kita-Kinder So sollen Hort und Kita der Evangelischen Schulstiftung in Merseburg künftig aussehen
Hort und Kita der Evangelischen Schulstiftung in der Merseburger Lessingstraße werden abgerissen und neu gebaut. Diesen Sommer soll es losgehen. Welche besonderen Räume die neue Einrichtung haben soll, wann sie fertig sein soll und welche Neuerung es dann in der Betreuung geben wird.
26.02.2026, 19:00
Merseburg/MZ. - Ende letzten Jahres konnten die Schüler der Merseburger Johannes-Grundschule ihren neuen Schulhof einweihen. Nun dürfen sich bald auch Kita- und Hortkinder, die noch in dem Flachbau aus den 1960er-Jahren schräg gegenüber der Schule untergebracht sind, über eine Grunderneuerung freuen.