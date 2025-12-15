Das Außengelände der Johannes-Schule in Merseburg komplett umgestaltet. Die Planer guckten dabei auf die Wünsch der Schüler. Die Evangelische Schulstiftung plant weitere Investitionen.

Johannes-Schule Merseburg: Schüler erobern neuen Schulhof, der nach ihren Wünschen gestaltet ist

Merseburg/MZ. - Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter. Aber vielleicht doch besseres als strömenden Regen, um einen komplett umgestalteten Schulhof erstmals dem Praxistest zu unterziehen. Und so mussten sich die Kinder der Johannes-Grundschule erst einmal in Geduld üben und im trockenen Andachtsraum einigen Reden lauschen, bevor sie zumindest für zehn Minuten den neuen Bolzplatz und die Spielbereiche in Augenschein nehmen durften.