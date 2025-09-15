Neuer Festplatz endlich eingeweiht So lief der erste „Tag der Vereine“ in Schraplau

Am Samstag fand in Schraplau der erste „Tag der Vereine“ statt, auf Eigeninitiative vieler Anwohner. Dabei wurde der neue Festplatz eingeweiht, der im Zuge von Bauarbeiten für den Hochwasserschutz angelegt werden konnte. Wie der erste „Tag der Vereine“ lief und ob es nächstes Jahr eine zweite Auflage geben soll.