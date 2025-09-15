Neuer Festplatz endlich eingeweiht So lief der erste „Tag der Vereine“ in Schraplau
Am Samstag fand in Schraplau der erste „Tag der Vereine“ statt, auf Eigeninitiative vieler Anwohner. Dabei wurde der neue Festplatz eingeweiht, der im Zuge von Bauarbeiten für den Hochwasserschutz angelegt werden konnte. Wie der erste „Tag der Vereine“ lief und ob es nächstes Jahr eine zweite Auflage geben soll.
15.09.2025, 15:15
Schraplau/MZ. - Von Weitem sieht es aufgrund seiner gelben Farbe aus wie ein Ortseingangsschild. Wer näherkommt, der kann „Schraplauer Festplatz“ auf dem Schild lesen. Drumherum sind kleine Bildchen aufgedruckt: ein Festzelt, eine Girlande, ein kleines Fahrgeschäft.