Auch in diesem Jahr war das das Fest der Vereine in Schadeleben wieder gut besucht. Welche Höhepunkte es gab.

Schadelebener ziehen zum Fußballspielen erst mal die Gummistiefel an

Mit Gummistiefeln wurde beim Fest der Vereine in Schadeleben Fußball gespielt.

Aschersleben/MZ - Mit Begeisterung rennen Männer, Frauen und mehrere Kinder auf dem Sportplatz in Schadeleben einem Plastikball hinterher. Allen gemeinsam ist nicht nur der Drang zum gegnerischen Tor, sondern auch das Schuhwerk. Statt Fußballschuhe haben alle Gummistiefel an. Fußball unter erschwerten Bedingungen. „Ich schwitze einfach nur in den Dingern“, meint ein Abwehrspieler. Doch er macht weiter.