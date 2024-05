Die Chemiestadt lädt am Wochenende zu ihrem Sommerfest ein, das in Bad Dürrenberg stattfindet. Was alles geplant ist und welcher Programmpunkt abgesagt werden musste.

So feiert Leuna am Wochenende auf der Laga in Bad Dürrenberg

Leuna feiert am Wochenende ein Sommerfest auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg.

Leuna/Bad Dürrenberg/MZ. - Ein Fest der besonderen Art steht am Wochenende für die Stadt Leuna an. Denn diese feiert ihr Sommerfest nicht im eigenen Stadtgebiet, sondern nutzt die Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg dafür. Das sei eine einmalige Gelegenheit, sagt Bürgermeister Michael Bedla (CDU). Einwohnerinnen und Einwohner der Chemiestadt können gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments Freikarten für die Laga und damit für das Sommerfest an den beiden Tagen bekommen – zahlreiche Freikarten wurden bereits ausgegeben. Aber auch Besucher, die nicht aus Leuna kommen, sind beim Sommerfest herzlich willkommen.

Für die Anreise nach Bad Dürrenberg sind die Leunaer selbst zuständig. Zunächst hatte es die Idee gegeben, einen Shuttle-Service zur Laga für die Bewohner der Chemiestadt zu organisieren. Die Stadträte hätten sich jedoch dagegen ausgesprochen, begründet Bedla, warum es diesen nicht geben wird. Ansonsten halte sich der logistische Aufwand, um das Sommerfest in der Nachbarkommune auf die Beine zu stellen, in Grenzen. Denn die Stadt nehme viele Dienstleistungen der Laga in Anspruch, die Bühnen vor Ort seien gut ausgestattet.

Der Bürgermeister wird das Sommerfest am Samstag, 25. Mai, um 10.30 Uhr eröffnen. Im Anschluss startet das bunte Bühnenprogramm, das bis 22 Uhr für Unterhaltung sorgen wird. Unter anderem werden Tanzgruppen des SV Germania Kötzschau sowie des Tanzstudios Leuna/Merseburg auftreten, es gibt musikalische Darbietungen und Comedy. Ab 18.30 Uhr geben „Die Ossis“ Ostrock zum Besten. Als Stargast ist Dieter „Quaster“ Hertrampf von den Puhdys mit dabei.

Am Sonntag, 26. Mai, wird das Programm ab 10.30 Uhr fortgesetzt, der Volkschor Spergau steht als Erstes auf der Bühne. Es folgen das musikalische Duo „Aufgeweckte Gartenklänge“, der Männerchor Schladebach und Highlights und Klassiker aus Operetten. Ab 14 Uhr wechselt das Programm des Sommerfestes zwischenzeitlich auf die kleine Bühne, da auf der Hauptbühne ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet, der seitens der Laga organisiert wird. Auf der kleinen Bühne treten derweil der Line Dance Club Zöschen sowie das „Bernhard.t.iner Akkordeonorchester“ auf. Ab 16 Uhr geht es dann auf der großen Bühne weiter, zunächst mit der Tanzgruppe SV Germania Kötzschau. Ab 18.30 Uhr spielt zum Abschluss die Band „Blues Projekt Vesta“. Die Amateur-Musiker aus Leuna und Umgebung präsentieren Titel aus fünf Jahrzehnten bis in die heutige Zeit: Musik unter anderem von Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton, Tom Petty und Brian Adams wird neu interpretiert. „Wir freuen uns auf das Sommerfest und hoffen auf schönes Wetter“, sagt Bürgermeister Bedla.

Ein geplanter Programmpunkt wurde kürzlich gestrichen. Bei einem Politik-Talk sollte es im Hinblick auf die anstehenden EU-Wahlen um das Thema Europa gehen. Allerdings sei in der Besucherordnung der Laga festgelegt, dass keinerlei politische Veranstaltungen stattfinden sollen. „Das war uns nicht bewusst.“ Das sei der Hauptgrund für die Absage, so Bedla. Ein zweiter Punkt sei, dass der Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Jaraczewo, der für die Gesprächsrunde eingeplant war, überraschend nicht mehr im Amt ist. Als dritten Punkt nannte Bedla im jüngsten Hauptausschuss, dass Stadtrat Matthias Dupke (Linke) beim Landkreis Kritik geäußert hatte. Dieser bemängelte, dass der Bürgermeister kurz vor einer Wahl eine politische Veranstaltung organisieren wollte, sowie die Einladung, die an zwei Politiker ging. Die hielt Dupke für nicht neutral.