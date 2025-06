Elektronische Musik in Mücheln SNT-Festival 2025: Musik-Event am Geiseltalsee wechselt die Location

Nach seiner Rückkehr im letzten Jahr steht das SNT-Festival am Geiseltalsee vor einer wichtigen Veränderung: Statt wie bisher am Strand von Stöbnitz-Mücheln findet das Event in diesem Jahr an einer neuen Location statt. Warum der Standort gewechselt wurde und was die Besucher im September erwartet.