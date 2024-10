Wasserbehälter sollen in Merseburg für mehr Sicherheit sorgen. Im Brandfall kann die Feuerwehr hier zugreifen.

Sieht aus wie ein U-Boot - Warum in Merseburg riesige Zisternen in den Boden eingelassen werden

Am Stadtpark wurden zwei riesige Zisternen angeliefert. Sie werden miteinander verbunden und halten für den Ernstfall insgesamt 96 Kubikmeter Löschwasser bereit.

Merseburg/MZ. - Am frühen Morgen schwebten sie langsam ein: zwei riesige Zisternen, die per Lkw nach Merseburg transportiert worden waren. Die zwölf und 15 Meter langen Wasserbehälter landen dort, wo im Normalfall Autos parken - auf dem Schotterplatz am Restaurant „Bootshaus“.