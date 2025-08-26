Das Basedow-Klinikum in Merseburg und Querfurt setzt in Reinigung und Küche verstärkt auf Zugewanderte. Die Prokuristin der Servicegesellschaft erklärt, warum sie diesen Weg gehen und berichtet von anfänglichen Widerständen und Rückschlägen – und von Erfolgsindikatoren.

Von den gut 60 Reinigungsmitarbeitern in der Servicegesellschaft des Basedow-Klinikums sind mehr als ein Drittel Zugewanderte.

Merseburg/MZ. - „Ohne Menschen mit Migrationshintergrund hätten wir einen großen Personalmangel“, sagt Christiana Krause. Ein Mangel, der Folgen für die medizinische Versorgung im Saalekreis hätte. Denn Krause ist Prokuristin der Servicegesellschaft des Basedow-Klinikums. Deren gut 150 Mitarbeiter kümmern sich in Merseburg und Querfurt um all das, was in einem Krankenhaus im Umfeld notwendig ist, damit Ärztinnen und Pfleger die Patienten versorgen können: Reinigung, Küche, Gärtner, Logistik und so fort.