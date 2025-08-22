Braunsbedra/MZ. - 120.000 Euro verlor eine Seniorin aus Braunsbedra durch Betrug. Sie hatte sich mit einer Firma in Verbindung gesetzt, die in einer Werbeanzeige ein Gewinnversprechen machte. Zwischen dem 18. Juni und 15. August wurden über das Online-Banking der Frau Zahlungen getätigt, welchen sie aufgrund der gemachten Versprechen zustimmte. Erst durch einen Hinweis ihres Bankinstitutes wurde die Frau stutzig und ging am Donnerstag zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei ermittelt jetzt.