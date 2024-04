Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Mehr als 100 sogenannte Glückswürmchen sollen am 1. Mai an der Merseburger Neumarktbrücke hängen. Das hat sich Sigrid Napierala fest vorgenommen. Im Awo-Bürgerhaus am Neumarkt fand sie einige Unterstützerinnen, die bis dahin fleißig mitstricken. Das wird nicht die erste Brückenstrickaktion in Merseburg.