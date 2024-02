Selbstverteidigungskurs für Kinder: Notfalls in die Mitte

Krav Maga in Querfurt

Querfurt/MZ. - Ohne Tritt in die Weichteile sei es kein Krav Maga, erklärt Maik Schilling den acht Jungen und Mädchen, die in langer Reihe in einem Querfurter Turnraum stehen. „Der Tritt verschafft euch viel Zeit.“ Zeit, um im Ernstfall zu fliehen. Deshalb achtet der Trainer bei den folgenden Paarübungen darauf, dass der Nachwuchs ordentlich mit Vollspann oder Schienbein ins vom Übungspartner gehaltene Polster tritt.