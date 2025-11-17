Sportfreund erster Stunde Seit 60 Jahren dem Vereinssport treu: Roland Schwarz aus Merseburg für sein Engagement ausgezeichnet

Ohne Roland Schwarz sei die jüngste Entwicklung des Sports im Saalekreis undenkbar, sagt der Kreissportbund und hat ihn deshalb für eine Ehrung vom Land nominiert. Seit vielen Jahrzehnten setzt sich der Merseburger für den Vereinssport ein, zuletzt besonders im Bereich Sportstättenförderung. Welche besondere Anlage er demnächst ins Stadtstadion holen wird.