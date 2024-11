CCO-Präsident Tobias Jirmann wird am 11.11. die fünfte Jahreszeit in Obhausen erstmalig eröffnen.

Obhausen/MZ - - Der Saal und das Foyer im Kulturhaus Obhausen sind in Rot-Weiß geschmückt. Der 11.11. kann kommen. An dem Tag feiert der Carneval Club Obhausen (CCO) die Eröffnung der neuen Session im Foyer. „Da ist jeder gern gesehen. Es ist eine lockere, entspannte Runde“, sagt der 34-jährige Tobias Jirmann vom CCO. Erstmalig wird er die fünfte Jahreszeit bei seinem Verein eröffnen. Denn seit Juni dieses Jahres ist Jirmann der Präsident der Obhäuser – eines der erfolgreichsten Karnevals- und Tanzsportvereine im Saalekreis und in Sachsen-Anhalt.