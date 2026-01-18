Heizungsanlage außer Betrieb genommen Schwerer Einbruch im Sport- und Bürgerzentrum in Schraplau
Unbekannte sind in der Nacht von Freitag zu Samstag in die ehemalige Schule in Schraplau eingestiegen und haben in mehreren Räumen gewütet. Die Stadt und Mieter, unter anderem Sportgruppen, beklagen große Schäden und Diebstähle. MZ traf den Bürgermeister und Mieter vor Ort.
Schraplau/MZ. - Zerstörte Türen, ein Wasserschaden im Keller der Heizungsanlage, die mutwillig beschädigt wurde, abgeschnittene Kabel, gestohlene Geräte: „Die Einbrecher haben sich hier völlig ausgetobt“, sagte Schraplaus Bürgermeister Olaf Maury Samstagnachmittag im Sport- und Bürgerzentrum (SBZ), wie das ehemalige Schulgebäude in der Kleinstadt heute genannt wird.