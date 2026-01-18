Heizungsanlage außer Betrieb genommen Schwerer Einbruch im Sport- und Bürgerzentrum in Schraplau

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag zu Samstag in die ehemalige Schule in Schraplau eingestiegen und haben in mehreren Räumen gewütet. Die Stadt und Mieter, unter anderem Sportgruppen, beklagen große Schäden und Diebstähle. MZ traf den Bürgermeister und Mieter vor Ort.