Helfen Elternaufsichten, Kameras oder Fahrverbote? Fehlverhalten von Schülern in Bussen - PNVG-Chef Kretzschmar warnt: „Das ist gefährlich“

Schüler eskalieren in Bussen. Das Problem wächst aus Sicht des Busunternehmens PNVG und des Saalekreises. Und es kommt vor allem von den Kleinsten. Mit einer Grundschule suchen sie nun nach Lösungen. Auch Beförderungsverbote stehen im Raum - und der Einsatz von Kameras.

Von Robert Briest Aktualisiert: 04.03.2026, 11:51
Die Verhaltensregeln im Schulbus scheinen manche Schüler im Saalekreis nicht geläufig. Die PNVG sieht das als Sicherheitsrisiko im Nahverkehr. Foto: Robert Briest

Merseburg/Rossbach/MZ. - Haltestangen, die als Turngerät missbraucht werden, Kinder, die rumrennen, ein Lärmpegel wie in einem Düsenjet. So beschreibt Enrico Kretzschmar, Geschäftsführer des kreiseigenen Busunternehmens PNVG, die Arbeitsumgebung, in der seine Fahrer teils unterwegs sind.