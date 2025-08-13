Die „Alte Schäferei“ in Schkopau gilt als Geheimtipp. Koch Mathias Zipfel erklärt, wie überrascht er oft ist, dass das Restaurant in der Woche randvoll ist.

Mathias Zipfel ist Koch in der „ Alten Schäferei“ in Schkopau.

Schkopau - Der Roßbacher Mathias Zipfel ist seit März vergangenen Jahres Koch in der „Alten Schäferei“ in Schkopau mit „guter Hausmannskost und ab und an mediterran angehauchten Gerichten“. Zudem verrät er: „Manchmal sind mittwochs 70 Leute hier, mitten in der Woche. Da bin ich oft überrascht. Wir brauchen keine Werbung, die Leute kommen gezielt zu uns.“