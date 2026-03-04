See bei Großkayna soll Touristen locken Sanierung des Radwegs um den Runstedter See? Das sagt der Eigentümer
Grünausgleich, Regulierung von Jetski-Fahrten, Dauerwohnen: Am Montag beantworteten Investor und Planungsbüro Fragen der Bürger zum Bauprojekt am Runstedter See. Dabei ging es auch um die mögliche Sanierung des sieben Kilometer langen Rundwegs.
04.03.2026, 15:00
Grosskayna/MZ. - Wenige Tage vor Ende der Auslegungsfrist des Vorentwurfs des Bebauungsplans „Runstedter See“ – die Pläne des Unternehmens T&K Invest also, am Süd- und Südost-Ufer Häuser und einen Campingplatz zu bauen – haben Vertreter von T&K und vom beauftragten Planungsbüro bei einer Bürgerveranstaltung in der Barbarahalle Braunsbedra Detailfragen zum Bauvorhaben beantwortet.