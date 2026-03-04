Grünausgleich, Regulierung von Jetski-Fahrten, Dauerwohnen: Am Montag beantworteten Investor und Planungsbüro Fragen der Bürger zum Bauprojekt am Runstedter See. Dabei ging es auch um die mögliche Sanierung des sieben Kilometer langen Rundwegs.

Sanierung des Radwegs um den Runstedter See? Das sagt der Eigentümer

Am Südufer des Runstedter Sees will ein Investor Ferienhäuser, Wohnhäuser und einen Campingplatz bauen.

Grosskayna/MZ. - Wenige Tage vor Ende der Auslegungsfrist des Vorentwurfs des Bebauungsplans „Runstedter See“ – die Pläne des Unternehmens T&K Invest also, am Süd- und Südost-Ufer Häuser und einen Campingplatz zu bauen – haben Vertreter von T&K und vom beauftragten Planungsbüro bei einer Bürgerveranstaltung in der Barbarahalle Braunsbedra Detailfragen zum Bauvorhaben beantwortet.