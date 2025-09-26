Bürgermeisterwahl am Sonntag Ringling gegen Wanzek – wer führt Schkopau ab Oktober?
Industrie, Infrastruktur, Sicherheit: In Schkopau treten Ringling und Wanzek mit unterschiedlichen Visionen an. Am Wahlsonntag fällt die Entscheidung, wer künftig Bürgermeister wird.
26.09.2025, 11:37
Schkopau/MZ. - In Schkopau wird am Sonntag, 28. September, ein neuer Bürgermeister für die kommenden sieben Jahre gewählt. Zwei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen: der amtierende Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) und der Ortschaftsrat sowie Ermlitzer Ortsbürgermeister Patrick Wanzek (SPD).