Industrie, Infrastruktur, Sicherheit: In Schkopau treten Ringling und Wanzek mit unterschiedlichen Visionen an. Am Wahlsonntag fällt die Entscheidung, wer künftig Bürgermeister wird.

Ringling gegen Wanzek – wer führt Schkopau ab Oktober?

Nach sieben Jahren Amtszeit stellt sich Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling erneut zur Wahl. Herausforderer Patrick Wanzek aus Ermlitz will frischen Wind in die Verwaltung bringen.

Schkopau/MZ. - In Schkopau wird am Sonntag, 28. September, ein neuer Bürgermeister für die kommenden sieben Jahre gewählt. Zwei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen: der amtierende Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) und der Ortschaftsrat sowie Ermlitzer Ortsbürgermeister Patrick Wanzek (SPD).