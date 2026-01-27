Angesichts steigender Kosten Reiterverein Merseburg braucht dringend neuen Boden für Reithalle und startet Spendenaufruf

Zwei Voltigier-Teams gibt es beim Reiterverein Merseburg, eines soll 2026 erstmals bei einem internationalen Wettbewerb starten. Um das Leistungsniveau weiterhin steigern zu können, will der Verein ein mechanisches Holzpferd fürs Training anschaffen. Auch der Boden der Reithalle muss erneuert werden. Der Verein hat nun einen Spendenaufruf gestartet.