Angesichts steigender Kosten Reiterverein Merseburg braucht dringend neuen Boden für Reithalle und startet Spendenaufruf
Zwei Voltigier-Teams gibt es beim Reiterverein Merseburg, eines soll 2026 erstmals bei einem internationalen Wettbewerb starten. Um das Leistungsniveau weiterhin steigern zu können, will der Verein ein mechanisches Holzpferd fürs Training anschaffen. Auch der Boden der Reithalle muss erneuert werden. Der Verein hat nun einen Spendenaufruf gestartet.
27.01.2026, 16:00
Merseburg/MZ. - Michaela Loose bückt sich und steckt einen Finger in den Boden. „Hier ist er nur noch sechs Zentimeter tief – und das ist eine hohe Stelle“, sagt die Vorsitzende des Reitervereins „St. Hubertus“ Merseburg. Die 2010 eingeweihte Reithalle des Vereins, der draußen am Airpark zuhause ist, muss dringend erneuert werden.