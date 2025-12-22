Warnung vor Vernetzung Rechtsextreme Identitäre Bewegung lud nach rechter Buchmesse in Halle zur Party ein
Zur rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle wurde auch die extremistische Identitäre Bewegung aktiv: Laut Sachsen-Anhalts Innenministerium lud die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung zu einer Party in ihrem Stützpunkt in Schkopau ein.
22.12.2025, 16:20
Schkopau/MZ - Während der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle im November gab es laut Polizei eine Art After-Show-Party im Treffpunkt der rechtsextremen Identitären Bewegung in Schkopau (Saalekreis). Das bestätigte Sachsen-Anhalts Innenministerium auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel.