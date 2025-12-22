Zur rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle wurde auch die extremistische Identitäre Bewegung aktiv: Laut Sachsen-Anhalts Innenministerium lud die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung zu einer Party in ihrem Stützpunkt in Schkopau ein.

Rechtsextreme Identitäre Bewegung lud nach rechter Buchmesse in Halle zur Party ein

In Schkopau (Saalekreis) betreibt die vom Verfassungsschutz beobachtete „Identitäre Bewegung“ einen Treffpunkt.

Schkopau/MZ - Während der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle im November gab es laut Polizei eine Art After-Show-Party im Treffpunkt der rechtsextremen Identitären Bewegung in Schkopau (Saalekreis). Das bestätigte Sachsen-Anhalts Innenministerium auf Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel.